Viorica Dăncilă a inaugurat o piaţetă cu numele României în Estoril GALERIE FOTO Viorica Dancila a participat miercuri la ceremonia de inaugurare a unei piatete romanesti (Largo da Romenia), in orasul Estoril, situat in Cascais, suburbie a Lisabonei, potrivit unui comunicat al guvernului. "Evenimentul a fost un prilej de evidentiere a relatiei privilegiate dintre cele doua tari, pe care le leaga 100 de ani de relatii diplomatice, legaturi culturale si istorice, si care lucreaza impreuna pentru relansarea relatiilor lor viitoare", se precizeaza in comunicat. Cu aceasta ocazie, sefa Executivului si-a exprimat speranta ca relatiile dintre Romania si Portugalia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

