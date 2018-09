Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila isi motiveaza desele greseli de exprimare prin oboseala acumulata, spunand ca poate a gresit si va mai gresi in exprimare, dar nu si in deciziile pe care le ia pentru Romania. Dancila a spus ca cei care ii „numara virgulele” nu au altceva de criticat, relateaza News.ro. „Am…

- Guvernul se imprumuta 450 de milioane de euro de la BEI, pentru cofinanțarea proiectelor pe fonduri. Memorandumul privind contractarea imprumutului pentru continuarea unor investitii in dezvoltarea rurala se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, a anuntat premierul Viorica Dancila. „Legat de…

- Prim-ministrul Viorica Dancila spune ca intrevederea avuta miercuri cu presedintele Klaus Iohannis se inscrie in mecanismul de cooperare institutionala dintre Guvern si Administratia Prezidentiala si a avut ca tema pregatirea preluarii si exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii…