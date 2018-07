Stiri pe aceeasi tema

- "Ma bucur sa fiu astazi la Pristina, in prima vizita a unui prim-ministru roman in Muntenegru", a spus Dancila. Translatorul a sesizat greseala si a spus Podgorica, care este, de fapt, capitala Muntenegrului. De asemenea, Guvernul muntenegrean a cenzurat greseala facuta de prim-ministrul…

- Probleme in timpul vizitei pe care Donald Trump a intreprins-o in Marea Britanie. Un agent al Serviciului prezidential de protectie din SUA a facut accident cerebral in timpul vizitei presedintelui Donald Trump in Marea Britanie si a murit, informeaza Sky News si USA Today.

- Fostul premier Adrian Nastase a declarat despre Legile Justitiei ca sunt „nefericite“ si a spus despre Liviu Dragnea ca a facut prea multe compromisuri, in timp ce a laudat-o pe Viorica Dancila, chiar daca are „unele mici probleme de exprimare“.

- Premierul României, Viorica Dancila, a transmis la Bruxelles ca modificarile aduse legilor justiției și codurilor penale "nu afecteaza statul de drept" și ca ele au venit dupa "discutii un an de zile", în plus au fost

- Patru persoane si-au pierdut viata joi intr-o serie de violente, in sudul Turciei, in cursul vizitei unui deputat al partidului aflat la putere in campanie pentru alegerile de la 24 iunie, au anuntat media locale, relateaza AFP. O altercatie in care a fost implicat anturajul deputatului…

- Declarația președintelui ALDE la nivel național vine in urma deciziei liderului PNL, Ludovic Orban, de a depune o plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila. Liderul PNL a depus plangere la Parchetul General impotriva Vioricai Dancila pentru cercetarea unor fapte legate…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, explica intr-un raport dat publicitatii miercuri detaliile vizitei pe care a facut-o in Israel alaturi de premierul Viorica Dancila in 25 si 26 aprilie si care a generat un conflict cu presedintele Klaus Iohannis, seful statului cerandu-i demisia premierului.…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, vineri, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca presedintele Klaus Iohannis este in campanie electorala si ca orice cetatean poate cere orice, dar Guvernul poate fi demis doar de Parlament. Iordache a sustinut ca presedintele este deranjat de succesul…