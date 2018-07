Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila si vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic, comisar european pentru Uniunea Energiei, au discutat luni, la Palatul Victoria, despre pregatirea Romaniei pentru preluarea presedintiei Consiliului UE, prioritatile in domeniul energiei si accesarea de catre autoritatile…

- Pregatirea Romaniei pentru preluarea și exercitarea Președinției Consiliului UE, prioritațile in domeniul energiei, precum și accesarea de catre autoritațile romane a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, au fost principalele teme discutate in cadrul intrevederii de astazi a prim-ministrului…

- Retailul modern a luat o amploare foarte mare, ceea ce inseamna ca producatorii din Romania trebuie sa aiba un parteneriat pentru a putea sa-si puna pe rafturile hipermarketurilor produsele pe care le obtin, a declarat, ieri, Ionut Nica, sef Serviciu Industrie Alimentara in Ministerul Agriculturii si…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, care a efectuat joi si vineri o vizita la Paris, a abordat in cadrul intalnirilor oficiale subiecte precum Cadrul Financiar Multianual, Brexit, functionarea spatiului Schengen, dar a subliniat si dorinta de a consolida relatiile dintre Franta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la inceputul sedintei de guvern, ca Romania a atins procentul de 17% la absorbtia fondurilor europene, ceea ce inseamna ca ”ne apropiem cu pasi rapizi de media europeana, care este de 18%”. ”Avem inca o veste buna. In data de 22 mai 2018 in conturile…

- Deputatul PSD Angel Tilvar atrage atenția asupra unui proiect de lege al Guvernului austriac prin care vor fi taiate ajutoarele sociale pentru lucratorii straini din Austria, ai caror copii locuiesc in țarile de origine, daca țara unde traiesc copiii le acorda alocații mai mici. Proiectul de lege al…

- Nebunia e pe cale sa se declanșeze... Impactul economic și politic va fi cel mai puternic in cele mai sarace state membre, beneficiare a Politicii Agricole Comune. In plus, oficialii de la Bruxelles sunt sub presiunea cererilor de creștere a cheltuielilor de securitate și de aparare.Viorica…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a calificat joi drept "frapanta" diferenta de abordare intre Uniunea Europeana si Romania, sustinand ca Guvernul PSD-ALDE si majoritatea parlamentara adopta in aceste zile doar masuri "impotriva" cetatenilor si care adancesc decalajele din societate.…