Viorica Dăncilă a demisionat de la șefia PSD Viorica Dancila a demisionat de la șefia PSD in Politic / on 27/11/2019 at 01:25 / In ședința Comitetului Executiv Național al Partidului Social Democrat, ce s-a incheiat la miezul nopții de marți, Biroul Politic Național al partidului s-a dizolvat ca urmare a demisiilor membrilor acestuia. Tot in cadrului aceleiași ședințe, și-a depus demisia din funcția de președinte al PSD și Viorica Dancila, aceasta urmand sa revina la conducerea Organizației de Femei a PSD. Președinte interimar al partidului devine Marcel Ciolacu, cel care ocupa funcția de președinte al Camerei Deputaților și care va conduce… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

