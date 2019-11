Viorica Dancila a demisionat de la sefia PSD. Cine vine la conducerea partidului. Ce spune Dancila

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a demisionat, marți seara, de la conducerea PSD, potrivit unor surse din interiorul partidului, citate de HotNews si Antena 3. Potrivit statutului partidului, Eugen Teodorovici, președintele executiv, preia interimatul la șefia PSD.

- Potrivit unor surse, Viorica Dancila nu iși va da demisia de la șefia PSD in aceasta seara, in cadrul ședinței Comitetului Executiv. Se pare ca Dancila s-ar fi lasat convinsa de Eugen...

- Liderii PSD s-au reunit ieri seara, intr-o sedinta informala, la Parlament pentru a discuta viitorul partidului. Intalnirea a avut loc in contextul in care presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a avut o discutie cu Viorica Dancila si a convins-o pe aceasta sa-si depuna demisia din fruntea…

- Viorica Dancila a acceptat oferta si va demisiona de la sefia PSD. Anuntul va fi facut maine in sedinta CEX. Ciolacu s-a intanit cu Dancila pentru a o convinge sa demisioneze. Ciolacu i-ar fi promis acesteia un loc eligibil de parlamentar in 2020 si sefia organizatiei de femei in locul demisiei - sustin…

- Liderii PSD nemulțumiți de rezultatele obținute de Viorica Dancila se reunesc intr-o ședința informala la Parlament luni seara, susțin sursele HotNews.ro. Președintele Camerei Deputaților este cel care i-a chemat de liderii din teritoriu pentru a decide modul in care o vor debarca de la șefia PSD pe…

- Dupa tradarile de la moțiunea de cenzura, social-democrații încearca sa strânga rândurile și sa transmita un mesaj unitar. Conducerea PSD urmeaza sa aiba vineri o serie de ședințe cu staff-ul de campanie dar și cu liderii din teritoriu pentru a-și stabili strategia ca partid de opoziție.…

- Social democrații se reunesc marți, în ședința Comitetului Executiv pentru a discuta despre nominalizarea comisarului european. au declarat pentru HotNews.ro surse din interiorul PSD. Viorica Dancila vrea sa discute cu liderii din teritoriu despre o noua propunere pentru comisar european. De asemenea,…

- ​Fostul ministru de Externe Teodor Meleșcanu este susținut de grupul parlamentar al PSD pentru funcția de președinte al Senatului. Anunțul a fost facut atât de premierul Viorica Dancila, la finalul întrunirii senatorilor social-democrați, cât și de Meleșcanu, care a precizat ca nu…