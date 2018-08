Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Viorica Dancila condamna ferm actiunile violente produse in Bucuresti, vineri seara, desfasurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestatii civice, se arata antr un comunicat remis de Guvern.Rapoartele Ministerului Afacerilor de Interne arata ca violentele au fost provocate…

- Jandarmeria Romana a anuntat sambata organizarea unei conferinte de presa, pentru a explica modul in care au intervenit fortele de ordine la protestul Diasporei din Piata Victoriei, care a degenerat in violenta.

- Jandarmeria Romana anunta ca in Piata Victoriei si-au facut aparitia persoane cunoscute ca facand parte din grupuri violente si galerii ale unor echipe de fotbal si solicita protestatarilor sa se...

- Pe fondul zvonurilor și suspiciunilor care circula in ultima perioada, ca Guvernul ar da o Ordonanța de Urgența pe aministie și grațiere, in ședința de marți, se pare ca intre cele doua Palate a fost ridicata batista alba.