Seful Guvernului de la Bucuresti a evidentiat aspecte legate de vizita la Sfantul Scaun si primirea de catre Sanctitatea Sa Papa Francisc si a subliniat nivelul excelent al relatiilor bilaterale, atat la nivel politic, cat si in domeniul cultural si educational, informeaza Guvernul.

Conform sursei citate, Viorica Dancila si-a exprimat aprecierea pentru sustinerea de catre Biserica Ortodoxa a comunitatilor romanesti din diaspora, in special din Republica Italiana, si a vorbit despre importanta lacasurilor de cult in viata romanilor care traiesc in afara granitelor tarii. De asemenea,…