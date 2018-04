Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Dancila a pronunțat, in loc de Euro 2020, ”douazeci douazeci”, in ședința de Guvern. Noua gafa a fost facuta in contextul aprrobarii, joi, a indicatorilor tehnico-economici privind consolidarea si modernizarea Stadionului Giulesti “Valentin Stanescu”, in contextul Campionatului European de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, despre decescretizarea proctocolului intre Parchetul General si SRI, ca trebuie sa ajungem “la un moment zero”, iar “pentru sanatatea societatii si pentru cresterea increderii in institutiile statului trebuie sa vedem tot ce se intampla”. “Cred ca trebuie…

- Cei cațiva localnici din satul Hagieni, județul Ialomița, așteapta de mai bine de 30 ani ca podul de pontoane de peste raul Ialomița sa se transforme intr-unul de piatra. Demersuri in acest sens s-au facut de nenumarate ori, insa atat Guvernul Romaniei, cat și reprezentanții Ministerului Transporturilor…

- Serviciul american de streaming Netflix și fostul președinte american Barack Obama sunt în discuții pentru a filma emisiune televizata, scrie ziarul New York Times, citând surse. Interlocutorii publicației au declarat ca discuțiile se afla în faza preliminara,…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, miercuri, la Bruxelles, renuntarea de catre membrii Guvernului la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). Șeful statului a precizat ca i se pare o non-problema și ca nu l-a preocupat acest aspect. „Nu m-a preocupat, mi se pare o non-problema”, a declarat Iohannis,…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din guvernul sau au renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, au declarat surse politice, citate de Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a confirmat…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…