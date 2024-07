Stiri pe aceeasi tema

- In parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș a fost finalizata modernizarea la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare. Noua secție UPU a Spitalului Județean este un proiect important, avand scopul de a oferi ingrijiri medicale de urgența…

- Poate ca te-ai saturat de rutina de zi cu zi, sau simți ca nu mai ai provocari in actualul loc de munca. Poate ca salariul tau nu mai acopera cheltuielile tale sau ca ai nevoie de mai multa flexibilitate. Oricare ar fi motivul, uneori este momentul potrivit sa faci o schimbare. De ce sa iți schimbi…

- Candidatul PSD, Daniel Aitoneanu, l-a invins pe fiul primarului in funcție, PNL-istul Radu Truța. Practic comuna Ploscoș are un nou primar in persoana lui Daniel Aitoneanu. Acesta le-a transmis și un mesaj alegatorilor, acum la inceput de mandat. „Cu inima plina de recunoștința și speranța, vreau sa…

- Medicul Cristina Atanasoaie-Iacob a intrat oficial in cursa pentru fotoliul de manager al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț. Dosarul doctorului a fost admis de comisia de examen și, avand in vedere faptul ca nu mai sunt alți competitori, actualul manager interimar al celei mai mari unitați…

- Este vorba despre directorii din companiile de stat sau din alte companii, care pana in momentul de fața - de cele mai multe ori - lucrau in baza unui mandat, mandat care pana in prezent nu era luat in calcul la vechime. Asta inseamna practic ca aceste persoane pierdeau din anii de vechime in perioada…

- Leu (23 iulie - 22 august): Leii se simt din ce in ce mai nemulțumiți de situația lor profesionala actuala și vor sa iși urmeze pasiunile și interesele in ceea ce privește cariera lor. In aceasta perioada, vor fi deschiși la oportunitați noi și vor cauta activ modalitați de a-și schimba locul de munca…

- O zi din viața ei, fie ca e Paște sau o zi oarecare, dintr-o saptamana oarecare, e ca o zi intr-un stup de albine. Incepe odata cu primele raze de soare și se sfarșește atunci cand n-o mai țin picioarele. Daca ar avea aripi, probabil ca ar mai și zbura, ca sa rezolve mai repede toate grijile pe care…

- Transfagarașan sau ”Drumul printre nori”, cum mai e denumit spectaculosul traseu, a fost construit in perioada 1970-1974, la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu. Printre cei care au muncit aici, pe vremea cand erau soldați, se numara și actorul Jean Paler. In exclusivitate pentru Playtech Știri, el ne-a…