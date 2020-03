E primavara in calendar, e primavara si in sufletul lui Viorel! Asa ca, departe de ochii gelosi ai Veronicai, cu zambetul pe buze, fix cum ne-a obisnuit, Viorel a dat iama intr-o piata din centrul Capitalei, ca sa cumpere... martisoare! Iar prioritatea nu a fost Vulpita inimii sale, ci doamnele si domnisoarele care i-au iesit in cale!