- In urma cu cateva zile, Veronica a decis sa-și faca bagajele și sa plece la Blagești. Dupa ce și-a abandonat soțul la București, insa, a venit cu o noua propunere surprinzatoare, deși afirma ca vrea sa-l dea uitarii și sa o ia de la zero. Vulpița l-a abandonat pe Viorel la București: „Sa vina și […]…

- Vulpița s-a intors acasa, la Blagești, insa fara Viorel. Dorul de frați și parinți au napadit-o pe Veronica și a facut o escapada acasa, in Vaslui, fara ca soțul ei sa știe ce și cum.

- Emily Burghelea a declarat chiar in emisiunea prezentata de Mirela Vaida ca Vulpita i s-a confesat ca ar fi agresata de Viorel. Fosta asistenta TV a acuzat echipa emisiunii ca are cunostinta de faptul ca Viorel este violent, dar ascunde acest lucru de dargul audientei. De alftel, Emily a decis sa…

- Veronica și Viorel și-au vazut visul implinit! Soții Stegaru au mers pentru prima data la mare. Intalnirea cu valurile impresionante a fost plina de emoții, dar și de panica, deoarece Vulpița s-a aratat destul de tematoare. Pana la urma cei doi au facut senzație in apa, iar barbatul din Blagești a fost…

- Vulpița și Viorel au ajuns vedete in comuna natala, Blagești, dupa dese apariții in cadrul emisiunii „ Acces Direct ” de la Antena 1. Consatenii celor doi toaca febril subiectul disputelor aparute in cuplu, iar cancan.ro a incercat sa afle ce cred oamenii despre Vulpița și Viorel. O sursa a povestit…

- Prezentatoarea emisiunii, Mirela Vaida a fost de fiecare data implicata „trup și suflet” in momentele uneori fericite, alteori delicate, de cand cuplul s-a mutat la București. Acum, se pare ca povestea celor doi este la sfarșit de drum. „Lumea a ințeles ca ei (n.r. Vulpița și Viorel) sunt autentici.…

- Dupa ce Vulpita i-a refuzat buchet de impacare, Viorel parea mai hotarat ca niciodata sa plece acasa, la Blagesti. Totul s-a schimbat insa, in momentul in care si-a facut aparitia Rafaelo! Propunerea lui Rafa l-a facut pe Viorel sa ramana la București.

- Au fost momente emoționante in ediția de astazi e emisiunii Acces Direct. Veronica a hotorat sa-l paraseasca pe Viorel și sa se intoarca inapoi in satul natal, insa inainte de plecare a ținut sa-i ofere o ultima imbrațișare, Doinei, reportul emisiunii care i-a devenit și prietena.