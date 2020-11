Stiri pe aceeasi tema

- O noua tragedie in fotbalul romanesc. Viorel Turcu, fost campion cu Steaua, Dinamo și FC Argeș, a murit la varsta de 60 de ani. Acesta a fost incercat de foarte multe drame de-a lungul vieții. In 1984, fiica sa in varsta de doar o luna a murit din cauza condițiilor din spital. In 1996 a […] The post…

- Un jandarm sibian a murit miercuri de COVID-19, la o saptamana de la infectare. Barbatul avea 43 de ani și era internat la Spitalul Județean Sibiu din 23 octombrie. In urma cu trei zile barbatul publica un mesaj despre cat de grea este lupta cu aceasta boala, cu toate ca inainte sa se imbolnaveasca…

- FC Argeș a anunțat pe contul oficial de Facebook doua noi transferuri: este vorba despre croații Antun Palic și Luka Maric, ambii trecuți pe Dinamo în urma cu ceva timp. Antun Palic (32 de ani) a fost chiar și capitanul câinilor, el evoluând în Ștefan cel Mare în…

- Aseara, in jurul orei 19.30, pe DN 21 s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane.Din verificarile efectuate a reiesit ca in timp ce un barbat de 57 de ani, din judetul Braila, conducea un autoturism pe DN 21 din directia Slobozia catre Braila, ar fi fost surprins de aparitia…

- CSA Steaua a invins-o pe CS Dinamo cu scorul de 12-6, vineri, in Bazinul Floreasca-Tolea Grintescu din Bucuresti, intr-un meci din Cupa Romaniei la polo pe apa feminin, potrivit paginii de Facebook a clubului ros-albastru, potrivit Agerpres.Vezi și: Romanii si-au schimbat prioritatile in pandemie…

- Viorel Turcu (60 de ani), fost campion cu FC Argeș, Dinamo și Steaua, a fost invitat in aceasta dimineața la GSP Live, unde și-a spus povestea dureroasa de viața: la 51 de ani, și-a pierdut ambele picioare din cauza diabetului. „Am avut momente dificile, dar am trecut peste. A fost o perioada foarte…