- Marți seara, la Playsport Live, sponsorul principal al lui FC Argeș, Viorel Tudose, a adus in discuție o problema șocanta: trei jucatori au probleme cu vederea. ”Am aflat dupa meciul cu Sepsi ca sunt trei jucatori la noi care nu vad. Unul ar avea -4 la un ochi. Vom merge sa le facem un control […]

- Dupa infrangerea in fața campioanei CFR Cluj, 1-3, Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, a avut o reacție dura la adresa fostului antrenor, Marius Croitoru. Deși Croitoru a plecat de la FCU Craiova in urma cu o luna și deja a semnat cu FC Argeș, Adrian Mititelu il considera in continuare vinovat pentru…

- Singurul care a avut certitudini a fost sponsorul Viorel Tudose: „Andrei Prepelița nu mai este antrenor principal la FC Argeș. Sa fie foarte clar, daca antrenorul este demis, trebuie sa-i platim salariul, daca antrenorul iși da demisia, nu trebuie sa-i platim salariul. Andrei Prepelița este la dispoziția…

- La puțin timp dupa ce FC Argeș și Marius Croitoru au ajuns la un acord pentru postul de antrenor, clubul din Trivale a anunțat ca a ajuns la o ințelegere și cu Andrei Prepelița. Cele doua parți au fost de acord sa rezilieze contractul pe cale amiabila. Citește și: Marius Croitoru este noul antrenor…

- Clubul FC Argeș și Marius Croitoru au ajuns la un acord pentru postul de antrenor al gruparii din Trivale. Tehnicianul in varsta de 42 de ani va fi prezentat oficial joi, 27 octombrie 2022, la ora 11.00, in cadrul unei conferințe de presa care va avea loc in sala de ședințe a Primariei Pitești.

- Dupa inlocuirea lui Andrei Prepelița, conducerea lui FC Argeș a inceput sa intocmeasca lista de posibili inlocuitori ai acestuia. Pe lista se afla, conform Gazeta Sporturilor, Marius Croitoru, antrenorul care s-a desparțit de FCU Craiova in urma cu doua saptamani. Pe lista piteștenilor s-ar mai afla…

- Andrei Prepelita a fost demis din functia de antrenor principal al echipei de fotbal FC Arges, luni seara, dupa infrangerea cu Petrolul Ploiesti, iar noul responsabil tehnic al echipei din Trivale va fi secundul Constantin Schumacher, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…