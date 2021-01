Saptamana trecuta, pe site-urile de socializare s-a viralizat un video in care un polițist a fost filmat cand se juca in zapada cu o fetița și parinții ei. Internauții au apreciat gestul omului legii, mulți dintre ei spunand ca transmite „speranța” și „energie pozitiva”. Viorel Teaca lucreaza in cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Sibiu, la Ordine Publica. El spune ca gestul sau de a se juca cu acea familie in zapada a fost „o chestie de moment”. „Treceam prin fața lor, pe acolo, in patrulare și i-am spus colegului, in timp ce intorceam mașina in sensul giratoriu . Am zis ca sunt doi…