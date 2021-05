Stiri pe aceeasi tema

- Vulpița de la Acces Direct a reușit sa-și surprinda fanii din mediul online cu vestea pe care le-a dat-o. Veronica Stegaru le-a dezvaluit internauților unde lucreaza, dar mai ales, a postat un anunț prin care iși cauta colegi de munca. Nu va mai ținem mult pe jar și va spunem ca soția lui Viorel Stegaru…

- Deși un personaj controversat, care i-a adus multe critici, Mirela Vaida s-a atașat de candva invitații ei permanenți in emisiunea ”Acces Direct”. A trait fiecare intamplare alaturi de ei și a incercat, alaturi de ceilalți specialiști veniți in platou, sa ii indrume spre o traiectorie plana. Veronica…

- Face ce face și ajunge sa ne surprinda din nou. Cand naște, de fapt, Vulpița de la Acces Direct? Veste surpriza pentru fanii Veronicai și ai lui Viorel Stegaru. Tanara din Blagești i-a pus serios pe ganduri pe cei din mediul online, dupa ce a postat in urma cu cateva saptamani o fotografie cu un bebeluș.

- Un barbat din Iasi, in varsta de 68 de ani, a ajuns in stare grava la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iasi, la inceputul saptamanii, fiind diagnosticat si cu COVID. Dupa trei zile la Terapie Intensiva, barbatul a cerut sa plece acasa, iar medicii se asteapta sa revina in stare foarte grava la…

- Chiar daca au disparut de ceva vreme din lumina reflectoarelor, Vulpița și Viorel Stegaru de la Acces Direct nu au fost uitați. Cei doi au luat o decizie importanta pe rețelele de socializare, iar schimbarea e mai mult decat evidenta.

- Comunicat. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar, de 16 ani, disparut de pe raza localitații Tomnatic, județul Timiș. La...

- Veronica și Viorel Stegaru au ajuns sa fie urmariți de o țara intreaga, dupa ce povestea lor a fost facuta publica la Acces Direct. Vulpița, așa cum a fost numita, și soțul sau au decis sa lase viața din Capitala și sa se intoarca acasa, la Blagești. Oamenilor, insa, le este dor de ei. Iata ce le-au…

- Vulpița de la Acces Direct a depașit perioada de celebritate, iar acum tanara se afla alaturi de Viorel Stegaru, soțul ei, in comuna natala, Blagești, acolo unde locuiește cu fetița lor. Ce imagine emoționanta a postat tanara pe contul de socializare.