- MUNCA, BAT-O VINA!… Vulpita – Veronica a primit un loc de munca in Bucuresti, insa sotul Viorel Stegaru se opune vehement! Orgoliul lui de asistat social din Vaslui, care toata viata a fugit de munca, nu accepta asa ceva. Sonia Trifan, creatoarea de moda, originara din Husi, care joaca in aceste zile…

- Mirela Vaida spune ca, in fiecare seara, audiența emisiunii este una record, cu milioane de oameni care deschid televizoarele pentru a vedea ce au mai facut peste zi, cele doua personaje. Cu toate astea, foarte multa lume critica postul de televiziune ca se folosesc de Viorel și Vulpița, și de naivitatea…

- In Romania, numarul deceselor a ajuns la 695, conform Grupului de Comunicare Strategica. A murit o femeie de 83 de ani din județul București, internata in 26 aprilie la Spitalul Pantelimon, transferata la Spitalul Colentina in 27 aprilie. Depistata in 26 aprilie cu COVID, a decedat in 28 aprilie, suferind…

- Peste 2.000 de militari au participat la actiuni de limitare a raspandirii COVID-19, in ultimele 24 de ore, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN) transmis miercuri. Potrivit MApN, in intervalul 7 aprilie, ora 16,00 - 8 aprilie, ora 16,00, 2.022 de militari si 419 mijloace…

- In aceste zile, trebuie sa respectam masurile de izolare impuse prin Ordonanta Militara. Dar oamenii nu stiu exact cat de mult se pot indeparta de casa pentru cumparaturi sau pentru activitati fizice ziarul Libertatea a solicitat Politiei Romane aceste informatii. Iata explicațiile oficiale.1. Ordonanta…

- Victor Ponta a analizat cazul Spitalului Judetean Suceava. "Efoarte simpul. Acesta catastrofa de la Suceava, pentru ca va fi cea mai mare catastrofa de dupa 1989, a pornit in urma cu o saptamana. Am primit apeluri disperate care spuneau ca nu au manusi, masti, dezinfectant, nimic. Spitalul…

- Un primar din Vaslui a publicat lista persoanelor aflate in izolare la domiciliu pe Facebook, scandalizandu-i pe locuitori. Edilul din Perieni și-a justificat intervenția spunand ca are rolul de a-i impiedica sa iasa din casa, și solicitand locuitorilor comunei sa-i raporteze imediat orice incalcare…

- Compania Naționala de Investiții a prezentat, luni, noi imagini de la arenele Steaua, Arcul de Triumf și Giulești, stadioane care vor participa activ la desfașurarea Euro 2020 (competiție care va avea insa loc in vara lui 2021, din cauza pandemiei de coronavirus).Cele trei stadioane vor fi folosite…