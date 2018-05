Stiri pe aceeasi tema

- Romania, cu o crestere economica de 4,2% in primul trimestru, are a cincea cea mai mare crestere dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, la nivel dublu fata de media UE, a afirmat vicepremierul Viorel Stefan. "Romania, cu o crestere de 4,2%, are a cincea cea mai mare crestere dintre cele…

- Deputatul Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii, impreuna cu deputatul Petru Movila, vicepreședinte al Grupului parlamentar al PMP, și alți numeroși colegi parlamentari au inițiat un proiect de lege care va deschide piața muncii din Romania…

- Romania va inregistra si in acest an o crestere economica, desi mai mica decat anul trecut, dar si preturile vor creste pe masura, estimandu-se insa o scadere a ratei somajului, se arata in raportul semestrial al Fondului Monetar International.

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a crescut cu 0,2% in februarie 2018, comparativ cu luna anterioara, insa a coborat cu 2,3% in Romania, aceasta fiind cea mai mare scadere inregistrata de o tara membra a UE, arata datele Eurostat.

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a declarat, marti, in Parlament, ca nu sunt probleme economice pentru Romania, cu toate ca inflatia a crescut, la fel ca si cheltuielile bugetare, subliniind ca in 2017 a fost o crestere economica record.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca aceia care critica guvernarea din punct de vedere economic nu trebuie sa uite ca Romania are "cea mai inalta crestere economica" din Europa si ca daca ar fi fost ceva gresit economic, atunci nu ar fi existat "aceasta cifra impresionanta". El a mai…

- Romania a inregistrat in primele doua luni ale acestui an a doua mare crestere a inmatricularilor de autoturisme noi din Uniunea Europeana, de 33,6%, la 20.521 unitati, avans de aproape 6 ori mai mare fata de cel din UE, de 5,8%, in timp ce livrarile Dacia au urcat la nivelul UE cu 20,8%, la 79.203…

- „Rezultatele guvernarii PSD – ALDE incep sa fie simțite de tot mai mulți romani, iar statistica nu minte și ne arata ca, in ciuda bețelor puse in roata din partea opoziției, in ciuda dorinței unora de a nu implementa programul de guvernare, rezultatele noastre sunt din ce in ce mai bune. Romania are…