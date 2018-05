Viorel Ştefan: La capitolul accize creşterea de venituri este consistentă - 14,7% Cresterea de venituri la capitolul accize este consistenta, 14,7%, adica 8,8 miliarde lei fata de 7,7 miliarde lei, 1,1 miliarde de lei s-au colectat in plus in patru luni in 2018 fata de acelasi interval in 2017, a declarat, marti, vicepremierul Viorel Stefan.



"Am auzit zilele acestea, ingrijorare mare in legatura cu modul in care sunt gestionate impozitele si taxele indirecte, respectiv accize si taxa pe valoare adaugata. Uitandu-ne la cifrele pentru anul 2018, constatam ca la capitolul accize cresterea de venituri este consistenta si este mult peste ceea ce ar fi trebuit sa genereze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

