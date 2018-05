Vicepremierul Viorel Stefan a afirmat marti ca in 2018 cresterea economica "isi va schimba motoarele", precizand ca Guvernul isi doreste ca in acest an "motorul principal sa il reprezinte investitiile".



"Este anul in care cresterea economica isi va schimba motoarele. Deci in 2018 ne dorim ca motorul principal sa il reprezinte investitiile. (...) Cifra de afaceri in industrie a crescut (...) in 2018 trimestrul I fata de trimestrul I 2017, cu 13,7%. Aceasta indica o consolidare in zona industriala, ceea ce creeaza premisele unei cresteri robuste, sustenabile", a declarat Viorel Stefan…