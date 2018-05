Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetului general consolidat a fost de 4,46 miliarde de lei in primul trimestru, fata de un excedent de 1,5 miliarde lei in primele trei luni din 2017. Pe partea de venituri, acestea au crescut cu 11,5%, iar cheltuielile cu 22,1%Pensiile a milioane de romani sunt in joc: Ce perioade…

- Veniturile pe primele trei luni sunt cu 3,5 miliarde lei mai mici decat cele prognozate, spune Opoziția. Semnalul de alarma a fost tras de prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan, care afirma ca ministrul Finantelor intarzie publicarea executiei bugetare pe primul trimestru și il someaza sa faca publice…

- Sistemul centralizat de incalzire al municipiului Buzau se indreapta cu pasi repezi spre un colaps inevitabil. Cresterile succesive de tarife si reducerea subventiei din partea Primariei Buzau, coroborat cu greselile financiare sistematice ale responsabililor ar putea duce cat de curand la falimentul…

- Date furnizate de Institutul Național de Statistica arata pe ce au cheltuit romanii banii in primele doua luni ale anului. Astfel, romanii au cheltuit aproape 28 de miliarde de lei, din care 11 miliarde s-au dus doar pe mancare, bauturi și tutun. Datele INS publicate de HotNews.ro arata ca in primele…

- Deficitul bugetar din februarie, de 7,7 mld. lei, este cel mai mare inregistrat in luna februarie de la criza incoace. In luna februarie, veniturile bugetului general consolidat au crescut fata de februarie 2017 cu 25%, dar cheltuielile au avansat cu 50%, ceea ce a provocat un deficit bugetar…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat luna februarie cu un deficit de 5,5 miliarde lei, 0,59% din Produsul Intern Brut (PIB), fata de un excendent de 397,1 milioane lei in ianuarie-februarie 2017, arata datele publicate luni…

- Metrorex SA estimeaza pentru anul in curs pierderi brute de 95,364 milioane de lei si investitii de 805,813 milioane de lei, potrivit anexei la proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al companiei de transport cu metroul, publicat pe site-ul Ministerului…

- "Cand m-am uitat pe contul de Internet banking, miercurea trecuta, am observat ca am devenit cel mai bogat om din lume", a povestit Luc Mahieux pentru presa belgiana.Barbatul a explicat ca in urma cu putin timp isi introdusese detaliile bancare pe un site la care s-a abonat, insa dupa ce…