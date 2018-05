Guvernul va aproba saptamana viitoare un program de creditare cu dobanda 0%, garantat de stat in proportie de 80%, adresat tinerilor cu varsta intre 16 si 26 de ani, dar si persoanelor cu varsta intre 26 si 55 de ani, avand ca obiectiv principal investitia in educatie, cultura, sanatate, sport, locuinte, a anuntat marti vicepremierul Viorel Stefan.



El a precizat ca in cadrul programului intitulat "Investeste in tine" creditul acordat pe o perioada de 10 ani va fi de 40.000 de lei, cu posibilitatea de suplimentare cu 20.000 de lei pentru tineri, si de 35.000 de lei cu suplimentare…