- In perioada in care Partidul Comunist Roman a desfasurat campania fortata de colectivizare a agriculturii romanesti au existat veritabile rascoale ale taranilor in mai multe localitati din tara. Miscarile taranesti au fost ”inecate” in sange.

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 642 de persoane, 85 de autovehicule, 26 de documente si 4 certificate de inmatriculare ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In perioada 27 aprilie – 4 mai…

- Tragedie pentru familia unor romani! Un barbat și o femeie, soț și soție, au murit intr-un teribil accident produs sambata seara, in apropiere de localitatea Bernalda, provincia Matera, sudul Italiei. Cei doi romani se aflau intr-o masina Lancia Lybra, care s-a lovit violent de alte doua automobile.Cei…

- Politistii romani impreuna cu sase politisti austrieci au organizat, miercuri, o actiune comuna pentru destructurarea unei grupari formata din cetateni romani din judetul Galati suspectati de comiterea mai multor furturi pe teritoriul Austriei, potrivit unui comunicat transmis joi de Politia Romana.…

- Numarul total al cetatenilor cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral pe 28 februarie era de 18.897.092, cu 4.336 mai putini fata de data de 31 ianuarie, a informat Autoritatea Electorala Permanenta prin intermediul unui comunicat. Conform aceleiasi surse, diferentele apar ca urmare…

- "(...) O hotarare de simplificare privind sprijinul acordat pentru sectorul zootehnic. Se aloca o suma pentru plata ajutorului de stat pentru anul in curs de 56 de milioane de lei, din care 27 de milioane de lei pentru taurine, bubaline, porcine si ecvine si 29 de milioane de lei pentru ovine si…