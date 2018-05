Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea bonusurilor primite de angajatii din sectorul privat au crescut in primul trimestru cu 68% comparativ cu primul trimestru din 2017, in timp ce salariile au suferit o depreciere de 13% in raport cu aceeasi perioada a anului trecut, dupa trecerea contributiilor sociale obligatorii din sarcina…

- In cadrul Programului de acțiuni al Inspecției Muncii, in perioada 4 decembrie 2017 – 31 martie 2018 s-a desfașurat Campania de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut in contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor…

- „Dupa cum, desigur, cunoașteți, reducerea contribuției la pilonul II de pensii de la 5,1% la 3,75% opereaza incepand cu veniturile realizate in luna ianuarie 2018, concomitent cu transferul contribuțiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat. In situația in care angajatorul nu a majorat…

- Acesta sustine ca nivelul redus de educatie financiara nu este o figura de stil, ci o realitate cu consecinte economice si sociale, iar in context domeniul necesita un plan cu actiuni diferite pe termen lung, care sa includa campanii de informare si cursuri pe anumite segmente ale populatiei adulte.…

- Reducerile recente ale contributiilor la fondurile de pensii din cel de al doilea pilon au fost declansate mai degraba de problemele fiscal-bugetare pe termen scurt decat de performanta lor financiara, fondurile de pensii din Romania fiind printre cele mai performante din UE, se arata in raportul de…

- Simplificarea sistemului de declarare si plata a contributiilor sociale Multe dintre modificarile fisacle adoptate recent de autoritati nu si-au atins scopul propus, au avut efecte nedorite sau au afectat planurile de afaceri ale mediului privat - este concluzia ce a rezultat din prezentarile…

- In prezent, BCR Pensii aplica un comision reprezentand 3% din contributia bruta a participantilor. Cu cat contribuția este mai mare, cu atat valoarea nominala a comisionului este mai mare. Prin masura aplicata de la 1 iunie 2018, comisionul aplicabil contributiilor va ramane la 3%, dar nu…

- La Palatul Administrativ a avut astazi, 16 februarie a.c., o ședința de lucru cu privire la respectarea modului de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, referitoare la transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Au participat la intalnire conducerea Inspectoratului Teritorial de…