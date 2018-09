Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de rating Standard & Poor’s a menținut atat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung și scurt in valuta și in moneda locala, cat și perspectiva stabila. Reconfirmarea rating-ului Romaniei este susținuta de nivelul moderat al datoriei publice…

- "Consider de bun augur ca o a doua agentie reconfirma rating-ul si perspectiva stabila a economiei Romaniei. Este o confirmare a faptului ca suntem pe drumul cel bun cu masurile adoptate de Guvern si ca tara noastra ramane atractiva pentru investitorii straini", a afirmat Eugen Teodorovici intr-un…

- Agentia de rating Moody's mentine calificativul BBB-/A-3 aferent datoriei guvernamentale a Romaniei pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, reconfirmand astfel ratingul de tara, cu perspectiva stabila, a anuntat Ministerul Finantelor Publice (MFP), intr-un comunicat de presa. "Anunţul…

- "Anuntul Moody’s arata faptul ca tara noastra are o crestere economica solida, care se va mentine si in urmatorii ani. Aceasta perspectiva de crestere si nivelul moderat al datoriei publice sunt motive de incredere pentru investitori in economia romaneasca", a declarat ministrul Finantelor publice,…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o crestere moderata a preturilor in industrie si constructii pana in luna septembrie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), transmite News.ro . Soldul conjunctural indica perceptia managerilor asupra dinamicii unui…

- La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 93,477 miliarde euro, arata datele BNR. Din total, datoria externa pe termen lung a insumat 67,543 miliarde euro la 31 mai, (70,3% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,6% fata de 31 decembrie 2017. Datoria…