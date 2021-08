Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Șipoș, in varsta de 45 de ani, va deveni pentru a doua oara tata. Soția lui, Georgiana, a postat prima imagine in care iși etaleaza mandra sarcina destul de avansata. Dupa ziua fiicei lor, care a implinit recent patru ani, Georgiana, soția artistul de la 3 Sud Est a decis ca este momentul…

- Denis Ștefan și soția sa, Cristina, sunt in culmea fericirii de cand au aflat ca vor deveni parinți pentru a doua oara. Viitoarea mamica nu rateaza nicio ocazie sa se afișeze cu burtica de gravida, astfel ca aceasta s-a postat chiar recent pe Instagram. Cristina s-a fotografiat in cadrul unui peisaj…

- Gabriela Prisacariu mai are doar doua luni pana cand iși va strange bebelușului in brațe și e tare nerabdatoare pentru acest eveniment important. Ea a publicat in urma cu puțin timp un clip video cu burtica de gravida in timp ce bebelușul mișca.

- Alina Pușcaș și-a luat toți fanii prin surprindere cu cea mai recenta apariție de pe rețelele de socializare. Frumoasa prezentatoare de la Te cunosc de undeva a aparut pe Internet cu mana pe burtica, in concediu. Iata despre ce este vorba, de fapt, și cum arata ipostaza prin care vedeta de la Antena…

- Gabriela Prisacariu urmeaza ca in doar cateva luni sa devina mamamica pentru prima data, iar soția lui Dani Oțil nu ezita niciodata sa posteze imagini cu burtica de gravida. Cum arata vedeta insarcinata in 6 luni.