- Viorel Șipoș, in varsta de 44 de ani și soția lui, Georgiana, au devenit din nou parinți, in urma cu doua zile. Artistul a postat un mesaj pe contul de socializare, in care anunța ca fiul lui a venit pe lume. Membrul trupei 3 Sud Est a devenit tata pentru a doua oara. Georgiana, soția solistului, a…

- Viorel de la 3 Sud Est a facut dezvaluiri emoționante despre cum l-au salvat americanii. Ce a pațit acesta? Cantarețul le-a povesti totul fanilor. Viorel de la 3 Sud Est, marturii despre viața sa in pandemie. Cum se descurca artistul? Viorel Șipoș este componentul unei trupe de la noi care a facut furori…

- Petrica Mițu Stoian a murit, in aceasta seara, dupa ce a fost internat la spital in stare grava. Anuntul a fost facut de medicul sau. Cadrul medical a confirmat trecerea in neființa a artistului la postul de televiziune Romania TV. Se pare ca moartea artistului a fost provocata de complicațiile aferente…

- Trupa Coldplay anunța urmatorul turneu, dar nu va fi unul ca oricare altul. Acesta va fi „alimentat” de un ring de dans care genereaza electricitate atunci cand fanii sar in sus și in jos. Aceasta decizie face parte din planul trupei de a se ridica la inalțime, la doi ani dupa ce s-au angajat sa nu…

- Laurențiu Duța, unul dintre membrii trupei 3 Sud Est a ajuns pe mainile medicilor. Cantarețul le-a spus fanilor ca va avea loc o schimbare in viața sa, iar din acest motiv va fi operat cat de curand. Ce se intampla cu artistul.

- Zanni a povestit in direct la o emisiune de la Kanal D ca a facut un gest pentru Alex Velea care l-a costat și puțina durere. Cantarețul a avut de suferit de pe urma acestuia. Ce a facut protejatul iubitului Antoniei? Zanni, gest dureros pentru Alex Velea Zanni și Alex Velea au construit o prietenie…

- Fostul vocalist al trupei Oasis si unul dintre fondatorii sai Liam Gallagher a postat pe retelele de socializare o imagine in care apare ranit la fata dupa ce, spune el, "a cazut din elicopter" in acest sfarsit de saptamana, relateaza luni EFE. Cantaretul britanic, in varsta de 48 de ani,…