- Oana Lis a postat, in mediul online, mai multe fotografii in care apare deghizata de Halloween, alaturi de partenerul ei de viața, Viorel Lis, fostul primar al Capitalei. Oana Lis l-a scos in oraș pe soțul ei, Viorel Lis, la o petrecere tematica de Halloween. Cei doi au petrecut intr-un cazinou din…

- Oana Lis a trecut prin clipe cumplite alaturi de soțul ei, Viorel Lis. Barbatul a ajuns la o varsta in care afecțiunile incep sa-și puna amprenta, iar ea este singura care are grija de el. Acum, barbatul nu mai iese din casa.

- Viorel Lis a fost reclamat de trei peroane, care au solicitat la Judecatoria Curtea de Arges sa se stabileasca limitele unor terenuri mostenite de fostul edil al Capitalei. Prin actiunea respectiva, conform legii, se urmareste determinarea, prin hotarare judecatoreasca, a limitelor dintre doua proprietati…

- Oana Lis (40 de ani) și Viorel Lis (75 de ani) au sarbatorit 21 de ani de relație la malul marii, intr-o scurta vacanța. Cei doi soți au postat pe conturile sociale și mesajul emoționant al Oanei, care vara aceasta a absolvit cu brio Facultatea de Psihologie, noteaza click.ro. Oana a scris pe contul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a devenit tinta glumelor la summit-ul G7 din Franta, dupa ce s-a referit la Republica Irlanda ca facand parte din Regatul Unit. Regatul Unit este format din patru tari: Anglia, Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord, nu Republica Irlanda, asa cum a sugerat…

- Viorel Lis are se lupta cu problemele se sanatate de cațiva ani, insa acum, se pare ca, totul s-a complicat. Fostul edil a suferit un accident vascular cerebral in urma cu ceva timp și de atunci se afla intr-o continua perioada de recuperare.

- Starea de sanatate a lui Viorel Lis este una destul de delicata. Fostul edil a suferit un accident vascular cerebral in urma cu ceva timp și de atunci se afla intr-o continua perioada de recuperare.

- In urma cu ceva timp, Oana Lis marturisea extrem de fericita pe rețelele de socializare faptul ca a trecut cu brio peste examenul de Licența și ca acum este psiholog cu acte in regula. Recent, Oana Lis s-a aflat la mare, acolo unde s-a bucurat de momente frumoase și s-a relaxat, dar s-a lovit și de…