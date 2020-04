Stiri pe aceeasi tema

- Daca in urma cu doar cateva saptamani, Jador și Vulpița se luptau pentru locul I in tendițele muzicale de pe YouTube, iata ca acum se alatura și Viorel Stegaru, soțul ei, care a scos o piesa cu Maria Constantin! Artistul de manele se pregatește acum pentru o noua confruntare.

- Viorel Stegaru a lansat in urma cu doar cateva minute prima sa piesa, in colaborare cu Maria Constantin. Videoclipul este diferit de cel al soției sale, Vulpița, pentru ca l-a filmat intr-o parcare subterana din Capitala. Acesta are mare incredere ca ajunge in topul tendițelor muzicale.

- Vulpița a dat lovitura cu piesa lansata recent, adunand cateva milioane de vizualizari pe YouTube in doar cateva zile. Și fiindca a devenit celebra, Veronica anunța ca are in plan sa susțina și concerte in București.

- Incurcate mai sunt caile dragoste, insa la Veronica și Viorel Stegaru mereu exista cate o soluție pentru a ieși din orice situație. Pentru a o impacata in urma intamplarilor din ultima vreme, Viorel i-a facut o declarație de dragoste soției sale.

- O tara intreaga il stie pe Dani Mocanu, dar putini stiu ca Regele youtube-ului are o sora, frumoasa foc, prin venele careia curge acelasi talent. Diana, pe numele ei, vrea sa calce pe urmele celebrului sau frate, ba chiar spune ca vrea sa ajunga si mai sus decat el! Iar daca v-ati intrebat vreodata…

- Vizita sotilor Stegaru la Palatul Parlamentului nu a fost zadarnica. Prezenta lor la sedinta comisiei parlamentare pentru agricultura a fost urmata de o discutie cu presedintele comisiei. Ce program le-a fost propus Veronicai si lui Viorel Stegaru, aflati in continuare.

- Atunci cand li s-a nascut fiica, sotii Veronica si Viorel Stegaru au ales nasii pentru cea mica. Au avut o relatie frumoasa cu ei, pana intr-o dimineata, cand in lipsa sotului si a socrilor Veronicai, nasul ar fi incercat s-o abuzeze pe tanara mamica. Culmea, chiar in camera in care dormea fetita. Este…

- Cristi Brancu si Oana Turcu au aniversat marti, 21 ianuarie, 12 ani de cand s-au cunoscut. Prezentatorul de la Antena Stars si-a surprins frumoasa sotie in direct. Apoi, desigur, au continuat dezvaluirile!