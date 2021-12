Stiri pe aceeasi tema

- Primul judecator din Republica Moldova condamnat la șapte ani pentru imbogațire ilicita va ramine in funcție dupa ce Curtea Suprema de Justiție (CSJ) a respins recursul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cu privire la anularea deciziei Curții de Apel Chișinau de repunere in funcție a magistratului…

- Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție in comun cu angajații Serviciului de Informații și Securitate au descins astazi dimineața cu percheziții in biroul de serviciu, in mijloace de transport, dar și in alte locații ce aparțin unui judecator din cadrul Curții de Apel Balți. Ar fi vorba despre Alexandru…

- Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, a venit cu o reacție, dupa ce Procurorul General a facut astazi publice secvențe din corespondena sa cu fostul șef al Procuraturii Anticorupție, in care reprezentantul societații civile ar fi facut aluzie la fostul ambasador…

- Ambasadorul UE in RM din ultimii patru ani, Peter Michalko, ar fi avut și el corespondența cu fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, și l-ar fi susținut, iar ultimul i-ar fi raportat fiecare pas. Secvențe din discuțiile decodificate de Europol, din telefonul lui Morari, au fost dezvaluite,…

- Fostul șef al Procuraturii Anticorupție i-ar fi sugerat consilierului Maiei Sandu din perioada cand era prim-ministra, Vladimir Gavrilița, cum sa paseze „toata vina pentru eliberarea lui Filat” pe PSRM, in decembrie 2019. In acest sens, Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a facut publice, astazi,…

- Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a facut astazi publice secvențe din corespondena fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, cu inalți funcționari, printre care și consilierul Maiei Sandu, de pe vremea cand era prim-ministra, dar și cu Vladislav Gribincea, președintele al Centrului…

- Oleg Melniciuc, primul judecator trimis in instanța pentru imbogațire ilicita, a fost condamnat la șapte ani de inchisoare cu executare, intr-un penitenciar de tip inchis. Decizia a fost luata cu puțin timp in urma la Judecatoria Anenii Noi, sediul Varnița, de magistrata Aurelia Pleșca, transmite Noi.md…