Viorel Moldovan, declarații surprinzătoare despre naționala de tineret: ”Pot fi mai buni decât Generația de Aur” Fostul internațional Viorel Moldovan, declarații surprinzatoare despre naționala de tineret: ”Pot fi mai buni decat Generația de Aur”. Antrenorul de 46 de ani, aflat pe banca celor de la Chindia Targoviște (L2) a vorbit despre rezultatele naționalelor Romaniei dupa eșecul de la Ploiești (0-2 cu Petrolul). ”Vio” trece prin momente delicate pe banca Chindiei. A pierdut acasa cu Mioveniul și a cedat la Ploiești, prilej pentru suporteri de sub Turnul Chindiei sa-i solicite demisia! Targoviștenii au ca obiectiv promovarea in L1, pe echipa e presiune, iar ”Moldobut”, 70 de selecții, 25 de goluri pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

- Romania - Muntenegru 0-0 nu a fost o lovitura doar pentru șanse tricolorilor la primele doua locuri in Grupa de Liga Națiunilor, ci și o lovitura pentru FCSB. La finalul meciului de la Ploiești, ”creierul” trupei lui Dica, Mihai Pintilii, a ieșit accidentat.

- Nationala de fotbal a Romaniei si reprezentativa Serbiei au terminat la egalitate, 2-2 (0-1), luni seara, pe Stadionul ”FK Partizan” din Belgrad, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, informeaza AGERPRES . The post Fotbal: Serbia – Romania 2-2, in Liga Natiunilor appeared first on ZiarMM .

- Romania a debutat in Liga Natiunilor cu o remiza dezamagitoare, 0-0, la Ploiesti cu Muntenegru. In celalalt meci al grupei, Serbia a invins Lituania, in deplasare, scor 1-0. Diseara (ora 21.45, Pro TV), Romania va intalni Serbia la Belgrad, in timp ce Muntenegru va primi vizita Lituaniei.

- Vlad Chiricheș (28 de ani) și Mihai Pintilii (33 de ani) s-au accidentat in partida de la Ploiești cu Muntenegru, scor 0-0, și nu vor juca in Serbia. Naționala continua aventura din Liga Națiunilor luni, la Belgrad, acolo unde va avea o misiune și mai grea. Echipa lui Contra da piept cu Serbia, echipa…

- Dinu Gheorghe, fost conducator al unor cluburi ca Rapid sau Dinamo, a tunat la adresa selectionerului Cosmin Contra, criticandu-l pentru selectia efectuata. Romania a remizat cu Muntenegru, 0-0, in debutul Ligii Natiunilor si luni va juca impotriva Serbiei, "tricolorii" sustinand ca...

- Nationala de handbal feminin tineret a Romaniei a fost invinsa miercuri de reprezentativa Ungariei, gazda CM, cu scorul de 31-26 (14-17), in faza sferturilor de finala, si a ratat calificarea in semifinalele competitiei, conform news.roIn optimi, tricolorele antrenate de Gheorghe Tadici au…

- Echipa nationala de handbal (tineret) a Romaniei a intrat in linie dreapta cu pregatirea pentru Campionatul Mondial programat in luna iulie, in Ungaria. Ultima verificare are loc la finele acestei saptamani, la Oslo, in Norvegia, unde “tricolorele” mici conduse de Gheorghe Tadici vor participa la un…