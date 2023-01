Stiri pe aceeasi tema

- Ninsori abundente la sfarșit de saptamana: zapada va avea 30 de cm in unele zone Un ciclon mediteraneean in curs de formare ce va purta precipitații semnificative va afecta incepand cu noaptea de joi spre vineri zona de sud, est și sud-est a Romaniei. Astfel, in unele regiuni, mai ales zona subcarpatica…

- In sfarșit, visul piteștenilor de a avea un stadion ultraperformant se implinește! Astazi, 11 ianuarie 2023, in ședința de Guvern, a fost aprobata cea mai mare investiție din istoria Piteștiului, investiție pentru care am luptat inca din prima zi in care am venit in primarie și pe care am reușit sa…

- Catalin Gherzan: „In sfarșit, o lege buna!” Cu scopul de a incuraja practicarea sportului și a activitații fizice in țara noastra, s-a stabilit, printr-o lege oficializata miercuri, ca cei cu varsta de pana la 18 ani și o parte dintre tinerii trecuți de aceasta varsta sa poata folosi, in mod gratuit,…

- 2022, an de referința pentru powerliftingul romanesc și județean | Ovidiu Panazan, președintele FRP: “Sfarșit de an, inceput de poveste!” 2022, an de referința pentru powerliftingul romanesc și județean | Ovidiu Panazan, președintele FRP: “Sfarșit de an, inceput de poveste!” In viața, ca și in sport…

- In urma investigațiilor privind mafia balastierelor, cei de la Apele Romane vin cu o poziție pe aceasta tema și ne asigura ca s-au dat amenzi și totul este in regula. Totuși, cea mai mica șpaga pleaca de la 2.000 de euro, in teritoriu. Apele Romane au facut ample controale, insa amenzile sunt uneori…

- Sfarșit cumplit pentru o fetița de doar 10 ani din localitatea Vladești, județul Argeș! Vineri seara, minora a murit, cel mai probabil, intoxicata cu monoxid de carbon. Copila a fost gasita fara suflare in baia locuinței de membrii familiei. Paramedicii SMURD și un echipaj SAJ au intervenit de urgenta,…

- Andrei Vlad (23 de ani) revine in poarta celor de la FCSB pentru duelul cu Chindia din aceasta seara. Motivul e legat de absența lui Ștefan Tarnovanu, care acuza o accidentare. FCSB incepe partida in fața dambovițenilor cu Andrei Vlad in poarta, revenit intre buturile viecampioanei dupa o pauza de noua…

- Intepatura pentru Simona Halep, facuta chiar de fostul preparator fizic al sportivei? Aceste a avut reactie neasteptata dupa scandalul dopajului. Theo Cercel a fot concediat de Simona Halep cu o luna inainte de scandalul dopajului. Ce spune acesta acum. Preparatorul fizic al Simonei Halep, concediat…