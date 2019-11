Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Lis a avut grave probleme de sanatate, insa a reușit sa treaca peste perioada grea, cu ajutorul soției lui. Recent, fostul edil al Capitalei a vorbit despre averea lui și despre ce ii va ramane Oanei, atunci cand el nu va mai fi.„Traiesc cu o pensie de 37 de milioane pe luna. Am avut unapartament…

- Oana Lis, una dintre cele mai sincere și asumate vedete de la noi a postat pe contul ei de Facebook o fotografie care le-a cam dat de gandit fanilor sai. Soția lui Viorel Lis s-a afișat intr-o ipostaza tandra cu nimeni altul decat manelistul Adrian Minune!

- Oana Lis a suferit de depresie, dar și-a revenit, iar acum le-a mulțumit celor care i-au fost alaturi in acea perioada. Oana si Viorel Lis la un pas de TRAGEDIE. Momente teribile: "Viata e cea mai importanta si fiecare secunda conteaza!" "Asta era fața mea in 2014, in starea de depresie!…

- Oana Lis a ca ea nu gateste si ca ultima dorinta a lui Viorel Lis ar fi sa o vada in bucatarie. Vedeta afirma ca este gospodina doar la televizor si in rest comanda de la catering. Oana si Viorel Lis la un pas de TRAGEDIE. Momente teribile: "Viata e cea mai importanta si fiecare secunda conteaza!"…

- Oana Lis se afla in masina, cu Viorel Lis, pe autostrada atunci cand din cauza conditiilor de drum, dar si a anvelopelor de vara, un caucuiuc a explodat. Oana Lis a reușit sa redreseze mașina, dar apoi a cedat bateria. Viorel si Oana Lis s-au costumat de Halloween si s-au dus la cazinou GALERIE…

- Oana Lis a postat, in mediul online, mai multe fotografii in care apare deghizata de Halloween, alaturi de partenerul ei de viața, Viorel Lis, fostul primar al Capitalei. Oana Lis l-a scos in oraș pe soțul ei, Viorel Lis, la o petrecere tematica de Halloween. Cei doi au petrecut intr-un cazinou din…

- In ultimul timp, Viorel Lis a refuzat sa mai apara atat de des in spatiul public, precum o facea inainte. Oana Lis era tot timpul prezenta, insa fara sotul ei, ceea ce i-a facut pe fani si pe oamenii care il apreciaza sa se ingrijoreze.