Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Nemeș (32 de ani) a fost recent supusa unei intervenții chirurgicale. Dupa operație, solista a dezvaluit cu ce boala s-a luptat in ultimii trei ani. Roxana Nemeș, primele declarații dupa operația suferita. Ce boala a avut solista Roxana este logodita cu partenerul ei de viața, Calin Hagima, din…

- Viorel Lis este cunoscut drept un iubitor al jocurilor de noroc, insa fostul primar nu a renuțat la marele sau viciu nici macar atunci cand s-a imbolnavit. Soția sa, Oana Lis, a martursit ca deși n-a fost niciodata de acord cu aceasta placere a partenerului sau de viața, i-a facut pofta din cand in…

- In ultimii doi ani, Viorel Lis, fostul edil al Capitalei, in varsta de 77 de ani, a avut grave de sanatate. Soția lui, Oana, a explicat recent, ca soțul ei nu se mai putea deplasa singur. Acum, dupa o absența de doi ani, cei doi au venit impreuna in cadrul unei emisiuni TV. „M-am speriat rau de tot.…

- Claudia Patrașcanu a facut noi dezvaluiri despre relația cu Gabi Badalau. Cei doi se afla inca in plin divorț pentru custodia celor doi baieți ai lor și nu se știe cand se va finaliza procesul. „Nu vreau sa spun, dar copiii noștri știu cel mai bine (n.r. daca mai are Gabi Badalau sentimente pentru ea,…

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu lupta de aproape doi ani in instanța pentru custodia fiilor lor, Gabriel și Nicolas. Perechea s-a separat in vara anului 2019. In prezent, baieții cuplului locuiesc in Agigea, alaturi de mama și de bunica lor, mama Claudiei. Claudia Patrașcanu, despre Gabi Badalau:…

- Dupa ce sursele Spynews.ro au obținut informații conform carora Gabi Badalau ar insista la Claudia Patrașcanu sa revina la București și chiar s-ar pune problema unei noi impacari, acum, fiul de milionar face primele declarații la Antena Stars. Inainte de a intra in sala de judecata pentru infațișarea…

- Oana Lis este in doliu! Ttaal vedetei a incetat din viața astazi, acesta locuind in Spania. Familia face tot posibilul pentru a-i aduce trupul in țara și pentru a-l inmormanta cum se cuvine. Soția lui Viorel Lis este profund indurerata de pierderea parintelui și urmeaza sa ia legatura cu fratele ei.