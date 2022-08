Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Lis e ingrozit ca ar putea ajunge la azil, asta dupa ce a vazut la televizor ce s-a intamplat cu Alexandru Arșinel. Fostul primar o implora pe Oana Lis sa nu il duca intr-un asemenea loc.

- Florin Salam este, in acest moment, la un spital de boli infectioase din Capitala, unde medicii ii asigura tratamentul pentru Covid.Cantaretul de manele are o stare de sanatate precara, acuza probleme respiratorii grave, conform Romania TV.Roxana Dobre, sotia lui Florin Salam, l a insotit pe artist…

- Oana Lis a luat ieri, 10 august, o decizie neașteptata. Soția lui Viorel Lis și-a dus verigheta de aur la un amanet din București pentru a face rost de bani. Intr-o postare pe Facebook, Oana Lis a dezvaluit ca iși duce bijuteria la amanet pentru a obține bani. Trebuie neaparat sa ii cumpere lui Viorel…

- In urma cu o saptamana, Viorel Lis a ajuns la spital, unde a primit ingrijiri medicale. Oana, soția fostului edil al Capitalei, face noi declarații despre starea de sanatate a acestuia.Viorel Lis este acum internat intr-un centru de recuperare și nu se știe pentru ce perioada va sta acolo. Fostul edil…

- In varsta de 78 de ani, Viorel Lis are din nou probleme de sanatate. Intr-o postare pe Facebook, Oana Lis a facut primele declarații despre starea soțului ei, care e internat in spital de luni, 25 iulie. „Viața nu e lapte și miere… decat in social media, in filme și in poveștile Disney!!!…In realitate…

- La scurt timp dupa ce soțul vedetei americane Kourtney Kardashian a fost dus pe targa la spital, s-a aflat ce problema de sanatate l-a adus pe mainile medicilor. Muzicianul Travis Barker sufera de pancreatita.

- Viorel Lis a ajuns de urgența pe mainile medicilor, dupa ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate, care i-au provocat simptome destul de grave. Soția sa, Oana Roman, a facut primele declarații cu privire la starea de sanatate a fostului primar al Capitalei.

- Viorel Lis a avut parte de o perioada de destul de dificila, asta dupa ce s-a confruntat cu tot felul de probleme de sanatate. Fostul primar traverseaza o perioada destul de grea, iar soția lui, Oana Lis, ii este tot timpul alaturi. Vedeta l-a dus de urgența pe soțul ei la spital, dupa ce a observat…