Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a plecat in vacanta la mare, unde si-a facut de cap si a purtat conversatii deocheate cu un alt barbat. Spy News a prezentat detalii picante din discutiile pe care vedeta le-a avut cu masculul care i-a dat tarcoale. Oana Lis a vrut sa se SINUCIDA! Motivul este HALUCINANT Desi…

- Fostul primar al Capitalei a suferit un atac cerebal, iar starea lui de sanatatea ramane precara. Oana Lis a marturisit ca se așteapta la ce e mai rau și nu mai vorbește de viitor in prezenta soțului ei. Starea de sanatate a lui Viorel Lis se deterioreaza de la o zi la alta. Ultima data, […] The post…

- Declarațiile Oanei dupa ce a anunțat ca Viorel Lis nu mai poate sa vorbeasca. Starea de sanatate a fostului edil al Capitalei nu este deloc buna, insa soția lui ii este aproape in orice moment. Oana Lis este ingrijorata de starea sotului sau, mai ales ca nu are sprijin din partea nimanui, insa este…

- „Lui Viorel nu ii este deloc bine! De cand a venit acasa, de la atacul cerebral, nu prea mai poate sa vorbeasca. Obosește daca spune ceva. Este cumplit, dar adevarat, starea lui este grava și abia se deplaseaza. Ce sa spun…nu poate sa mai comunice cu mine decat prin semne și, uneori, in cazuri fericite,…

- Viorel Lis a avut parte de prima lui ieșire la un eveniment dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. La sfarșitul lunii aprilie, fostul primar al Capitalei, Viorel Lis, a suferit un accident vascular cerebral și a fost internat. Partenera lui de viața, Oana Lis, a fost tot timpul langa el. De…

- Oana Lis a ținut la curent publicul dupa ce Viorel Lis a fost dus la spital pe 26 aprilie, in urma unui accident vascular cerebral. Soția fostului edil al Capitalei a postat un mesaj pentru oamenii care au incurajat-o in aceasta perioada. Oana și-a dus soțul de urgeța la spital dupa ce a observat ca…

- Momente triste in familia Oana – Viorel Lis! Fostul primar al Capitalei a fost internat de urgența, dupa ce a suferit un accident vascular. Aceasta cumpana vine la doar o zi dupa ce el a mers impreuna cu soția lui in cabinetul unui specialist in neurologie. Chiar in momentul redactarii acestei știri,…

- Vesti triste despre Viorel Lis. Dupa ce joi dimineata Oana Lis a mers cu el la spital din cauza unor dureri de cap, fostul edil al Capitalei a primit o veste neasteptata: a suferit un accident vascular cerebral.