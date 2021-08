Stiri pe aceeasi tema

- Afaceristul Costel Alecu, extradat in SUA, intr-un dosar cu un prejudiciu total de 9 milioane de dolari, a scapat, la mustața, de un alt scandal penal, grație procurorilor DIICOT, care l-au iertat dupa ce l-au prins cu droguri.

- Cazul unui șofer atacat in trafic de mai mulți mardeiași puși pe scandal, surprins de camera video montata la bordul unui alt conducator auto, demonstreaza inca o data cat de implicați sunt unii purtatori de uniforme care au jurat ca vor apara cetațenii. Nu gratis, ci pe banii lor.

- Florin Calinescu și-a dat demisia de la Pro TV. Marele actor, unul din oamenii care au adus popularitatea postului respectiv, a renunțat la colaborarea cu Pro TV. Implicit la postura de jurat al ”Romanii au talent”, din motive doar de el știute, dar promite ca va face dezvaluiri bomba! Decizia sa vine…

- Dorin Nine, torționarul care a participat la rapirea și torturarea unor barbați, anul trecut, dupa ce, in 2018, a fost filmat in timp ce il strangula și il calca in picioare pe un suspect bolnav psihic, are „aghiotanți” care platesc pentru oalele sparte.

- Alegeri locale parțiale in sase orase și 30 de comune Foto: Arhiva. În sase orase și 30 de comune au loc astazi alegeri locale parțiale, iar prezența medie la vot este de peste 25% pâna la aceasta ora, dar cu diferențe semnificative între județe. Se remarca Mehedinți,…

- Armata Rusa a efectuat, vineri, exerciții militare de anvergura in Marea Mediterana, folosind avioane de lupta capabile sa transporte rachete hipersonice, intr-o evidenta incercare de demonstrație de forța dupa conflictul cu Regatul Unit din zona apelor teritoriale ale Crimeei, de miercuri.

- Cand nu organizeaza paranghelii in pandemie, nu bat oameni și nu pun in pericol șoferi nevinovați, „bombardierii” lasați de Poliția Romana sa bata un activist incomod se relaxeaza cu țepe.