Stiri pe aceeasi tema

- Probleme pentru celebrul Simon Cowell. Saptamana trecuta, celebrul mogul și producator de televiziune a facut accident de bicicleta. S-a ranit destul de grav și a ajuns de urgența la spital unde a primit ingrijiri medicale. Joia trecuta, creatorul show-ului „Got talent” a alunecat și a cazut de pe bicicleta,…

- Lucian Viziru a intrat in noul an cu stangul. Celebrul actor a fost internat de urgența in data de 31 decembrie și in continuare se afla sub supravegherea medicilor. Iata cu ce probleme de sanatate se confrunta fratele lui Augustin Viziru.

- Cristina Cioran trece prin momente cumplite, chiar in preajma Sarbatorilor de Iarna. Se pare ca noaptea trecuta, vedeta a ajuns de urgența la spital, din nou, cu fetița ei, micuța Ema. Cristina Cioran a oferit și primele detalii despre starea de sanatate a fiicei sale cu puțin timp in urma, pe Instagram.

- Fatih Terim (68 de ani), antrenorul celor de la Galatasaray, se confrunta cu probleme de sanatate și a fost internat la spital din cauza unor probleme gastrointestinale. Tehnicianul turc nu s-a simțit bine in ultimele zile, astfel ca a decis ieri seara sa mearga la spital pentru mai multe verificari.…

- Anca Serea a ajuns de urgența la spital, dupa ce a acuzat stari de rau. Bruneta a facut anunțul pe rețelele de socializare, unde a postat și cateva fotografii din spital. Fanii vedetei au fost foarte ingrijorați de starea ei, astfel ca i-au pus diverse intrebari legate de sanatate pe pagina sa oficiala…

- Liviu Varciu a ajuns la spital in urma cu doar cateva zile, dupa ce raceala puternica nu ii mai dadea pace. Acestuia i s-a facut o perfuzie și a fost externat, insa in continuare se simte rau.

- Viorel Lis și Oana Lis sunt infectați cu Covid-19. Ambii sunt internați la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Reamintim ca Viorel Lis, in varsta de 77 de ani, are și alte probleme de sanatate, printre care diabet, probleme cu tensiunea și semi-pareza.

- Viorel Lis și Oana Lis sunt infectați cu Covid-19. Ambii sunt internați la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Reamintim ca Viorel Lis, in varsta de 77 de ani, are și alte probleme de sanatate, printre care diabet, probleme cu tensiunea și semi-pareza.