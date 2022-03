Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Lis a fost operat de urgența astazi și se afla la terapie intensiva. Oana, soția fostului edil al Capitalei, a declarat ca i s-a pus stent la inima și este sub supravegherea medicilor.In aceasta dimineața, Viorel Lis a ajuns de urgența la spital, dupa ce s-a simțit foarte rau. Soția sa a povestit…

- De cand și-a deschis cabinetul de psihologie, Oana Lis, soția fostului primal al Capitalei, intampina multe situații neplacute. Aceasta a povestit cum a fost harțuita de mai multe ori, unii dintre clienții care i-au trecut pragul intrecand limita: „Incerc sa ma calmez“. Mai multe detalii, in randurile…

- Viorel Lis a implinit astazi varsta de 79 de ani, iar echipa Antena Stars l-a surprins pe fostul edil cu un tort de ziua lui de naștere. Fostul primar al Capitalei a marturisit cum se simte la aceasta varsta și i-a mulțimit Oanei, soției sale, pentru ca ii e mereu alaturi.

- Viorel Lis implinește venerabila varsta de 77 de ani pe data de 19 februarie, iar soția lui Oana i-a pregatit o surpriza de zile mari. Fostul primar al Capitalei se bucura de tot sprijinul blondinei, care i-a fost alaturi in toți acești ani, in special in ultima perioada, cand starea lui de sanatate…

- Psihoterapeut ceritificat, Oana Lis și-a reluat activitatea din cauza problemelor financiare cu care se confrunta. Nu are viața chiar ușoara, cheltuielile pe medicamentația soțului sau fiind destul de mari. Anul trecut soția fostului edil și-a luat diploma necesara pentru meseria la care visa, ba chiar…

- Oana Lis are planuri mari pentru anul care abia a inceput. Soția fostului edil, Viorel Lis, dorește sa devina mama și deja a inceput sa faca primii pași pentru a-și vedea visul implinit, potrivit click.ro. Oana dezvaluia in urma cu ceva timp ca ia in calcul adopția, insa Viorel Lis nu parea la fel de…

- Oana și Viorel Lis au planuri mari pentru Noul An, iar soția fostului edil al Capitalei susține ca il va face anul acesta tatic, fiind pregatita sa adopte un copil. Vedeta a marturisit ca a pus la punct toate formalitațile, iar acum așteapta un raspuns de la Centrul de Adopție ca sa-și poata lua micuțul…

- Oana și Viorel Lis au trecut prin momente extrem de grele, atunci cand au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2 și au ajuns de urgența pe mainile medicilor. In prezent, cei doi soți s-au refacut, insa se confrunta cu noi probleme. Iata ce marturisiri a facut soția fostului edil al Capitalei in exclusivitate…