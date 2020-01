Viorel Lis a ajuns lefter. Oana vinde tot din casă: "Nu vreau să-mi critice nimeni soţia" Fostul edil al Capitalei isi sprijina sotia, insa nu vrea sa vanda hainele si nici tablourile pe care le detin. Barbatul a mai spus ca analizele si medicamentele lui costa foarte mult, iar veniturile nu sunta asa mari. “Nu vreau sa-mi critice nimeni sotia. Ea se ocupa de mine si de toate cheltuielile. Eu cheltuiesc foarte putin. Ea e moarta fara bani. Analizele mele costa mult. Am 2.200 de pe urma functiei de primar general, 1.000 de la revolutionari si un apartament inchiriat de unde iau 200 de euro pe luna. Ies cam 100-200 de lei de cheltuit pe zi. Nu vreau sa vand hainele. Vreau sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

