- George Bush, fostul președinte american, a ajuns la spital duminica. Ar fi vorba de o infecție care a ajuns in sange. Bush (93 de ani) a fost internat la doar o zi dupa ce soția lui, Barbara, fusese inmormantata. Potrivit lui Jim McGrath, Bush „raspunde la tratamente si pare ca se reface”. El este internat…

- Patriarhul Neofit al Bulgariei a fost internat ieri in spital din cauza unei afecțiuni cronice. La acest moment, patriarhul se simte mai bine și a inceput deja procesul de reabilitare. In legatura cu diagnoticul primit din partea medicilor nu s-a spus nimic oficial. Sfinția Sa a fost internet urgent…

- Elena Merișoreanu, una dintre prietenele bune ale Ionelei Prodan, a facut noi dezvaluiri despre una dintre zilele in care a vizitat-o in spital. Cantareața de muzica populara a spus cum a gasit-o in salon pe mama Anamariei Pronda, dar și ce au vorbit.

- Ionela Prodan este internata de mai bine de o luna in spital. Starea de sanatate a cantareței de muzica populara nu este tocmai buna. Elena Merșoranu, una dintre cele mai bune prietene de-ale artistei, a vorbit despre boala ei. Ionela Prodan este in continuare internata in spital, iar pe tema starii…

- Mara Banica, noi dezvaluiri despre starea de sanatate a lui Daniel Ionașcu. Mara Banica a mers sa-l viziteze in spital pe bunul ei prieten și coleg, Daniel Ionașcu. Vedeta i-a transmis toate urarile de bine din partea fanilor și, in timpul intalnirii, cei doi s-au lasat fotografiați. Știind cat de ingrijorați…

- La cateva zile dupa ce Victor Slav a fost supus unei interventii chirurgicale la piciorul stang, Bianca Dragușanu a facut primele declarații despre strarea lui de sanatate. De asemenea, blondina a dezvaluit cum funcționeaza cuplul lor in astfel de situații critice. Și, la scurt timp dupa aceste marturisiri,…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…