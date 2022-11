Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din data de 7 noiembrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, a ales sa Viorel dea carțile pe fața. Ușor ușor in casa baieților incep sa iasa la iveala multe lucruri care, pana acum, nu s-au spus. Viorel vrea sa dea carțile pe fața.

- In ediția din data de 28 octombrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, Viorel și Deni au avut parte de un conflict. Concurentul vrea ca partenera sa sa-și schimbe programul din casa. Concurentul vrea ca iubita lui sa-și organizeze mai bine timpul in Casa Mireasa. Ce au avut de imparțit cei doi concurenți

- Alte probleme de gelozie intre Viorel și Deni de la Mireasa. Concurentul emisiunii de la Antena 1 este foarte curios de fosta relație a partenerei sale. Barbatul nu ințelege care a fost motivul desparțirii dintre iubita sa și fostul partener al acesteia. Care a fost discuția dintre cei doi.

- Mama lui Viorel a avut o intervenție telefonica in direct la Mireasa: Capriciile Iubirii, moment in care și-a exprimat aprecierea fața de relația pe care fiul ei o are cu Deni. Doamna Rodica a ținut sa-i dea și un sfat fetei și anume sa aiba incredere in iubitul ei.

- In timpul petrecerii de sambata Deni și Viorel au avut parte d eun sarut romantic, in ploaie. Cei doi au primit in emisiea Mireasa de pe 3 octombrie2022 celebra intrebare venita din partea Simonei Gherghe: „Va declarați un cuplu?”

- Daca in urma cu doua zile Andrei ii facea declarații de dragoste Ingai, iata ca acum acesta a precizat ca este dispus sa se mute cu ea la Chișinau. Concurentul de la Mireasa are planuri mari de viitor. In ediția din aceasta seara a emisiunii, cei doi s-au ținut incontinuu de mana și au vorbit deschis…

- Zilele trec, iar concurenții din casa Mireasa incep sa se apropie unii de alții din ce in ce mai mult. Viorel este unul dintre cei care a reușit sa fie pe placul mai multor fete și chiar a dus la crearea unui așa-zis triunghi amoros intre el Adina și Denisa. Fetele au pus carțile pe fața deja.

- Noi concurenți de la Mireasa au parte de intalniri pe nevazute in aceste zile, dar nu toate au succes. Ana-Maria a primit un refuz din partea lui George, dupa ce i-a dezvaluit ca are un copil. Concurentul a recunoscut ca pentru el reprezinta o problema și nu iși dorește sa mearga mai departe.