Stiri pe aceeasi tema

- Prietenul la nevoie se cunoaște, iar asta știe foarte bine și Romanița Iovan. Celebra creatoare de moda a fost surprinsa in plina zi alaturi de o buna prietena care nu a lasat-o deloc la greu. Imagini in exclusivitate, marca Spynews.ro.

- Adam Nemec iși permite sa iși faca toate poftele, chiar daca, uneori, acestea seamana cu cele ale unei femei insarcinate. Fotbalistul a fost surprins de paparazzi SpyNews.ro in timp ce se delecta cu o cupa de inghețata, insa nu de oriunde, ci chiar de la o gelaterie de lux.

- Ioan Andone a riscat tot doar pentru o simpla halba de bere. Vorbim despre imaginile pe care paparazzi Spynews.ro l-au surprins cu antrenorul la o terasa din Capitala! Iata cum a fost surprins acesta in compania unui om greu din fotbal, dupa care s-a urcat direct la volan!

- Mereu zambitor și plin de viața, insa de data aceasta trist și abatut. Așa a fost surprins iubitul Andreei Marin, la ceas de seara! Iata cum a fost observat Adrian Brancoveanu de paparazzi Spynews.ro!

- Cand vine vorba de bunul simț, se pare ca pe la Ionel Danciulescu a cam ezitat ”sa ajunga”. Gestul pe care l-a comis in plina strada de fața cu prietenul sau! Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro!

- Așa mama, așa fiica! Roxana Dobre și soacra lui Florin Salam s-au transformat in „reginele șofatului”! Iata cum au fost surprinse in public de catre paparazzi Spynews.ro! Imagini de senzație!

- Dar ce avem noi aici? Sa fie Max, fiul vitreg al regretatului Andrei Gheorghe, urmatorul „crai” in devenire al showbiz-ului? La doar doua zile de la momentul cand Spynews.ro a publicat imagini exclusive cu apropierile dubioase dintre tanar și Simina, fosta lui What's Up, revenim cu noi imagini, dar…

- Cosmin Cernat se bucura de notorietate in randul lumii, motiv pentru care iși permite sa se manifeste cum dorește in public. De data aceasta insa, parca a cam intrecut masura. Cum a fost surprins fostul prezentator, in mijlocul strazii?