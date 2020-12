Stiri pe aceeasi tema

- ​Compania americana UiPath, fondata în România de antreprenorii români Daniel Dines și Marius Tîrca, a demarat oficial procedura de listare la bursa, în SUA. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- De aproape doua decenii, la Constanta are loc anual asa cum ziarul ZIUA de Constanta a consemnat de fiecare data Simpozionul "Iorghiana", gazduit in diferite scoli din oras si judet, cu scopul de a intretine in randul tinerelor generatii cultul si interesul pentru marele Apostol al Neamului ndash; istoricul…

- Intre Belarus, Ucraina sau Nagorno-Karabach, intre probleme esentiale cum ar fi continuarea negocierilor de pace pentru Ucraina in „formatul Normandia“ si organizarea unei misiuni in Nagorno-Karabach, este interesant si sugestiv ca OSCE a decis trimiterea unei misiuni de observatori in perioada alegerilor…

- O privire globala asupra comportamentului consumatorilor si a planurilor lor pentru sarbatorile de Craciun continua sa arate incertitudinile declansate de criza Covid-19. Cea de-a 13-a editie a sondajului international Ferratum privind comportamentul consumatorilor, arata o schimbare a valorilor, dar…

- ​​60% dintre români cred ca dupa alegerile din 6 decembrie România va intra în carantina, în vreme ce doar 13% nu sunt de parere ca vom avea un nou lockdown, potrivit unul sondaj Avangarde realizat în perioada 15-17 noiembrie. 27% dintre cei intervievați au spus ca nu știu…

- Fie vreme buna, fie vreme rea, Andreea Marin nu uita sa aiba grija de ea! Hai ca am facut și o rima! Cum a fost surprinsa ”Zana” in plina pandemie? Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au obținut imagini de senzație cu celebra prezentatoare TV in ”acțiune”!

- Oportunitatile de munca sunt distribuite in toate orasele in care compania are deschise centre: Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Tirgu-Mures si Pitesti. Pe langa aceste oportunitati, Endava desfasoara programe dedicate absolventilor sau personelor la inceput de cariera in 5 dintre locatiile…

- Ea la munca, el la distracție! Toni Iuruc o suține pe Simona Halep in turneul de la Roland Garros... de la terasa. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe logodnicul sportivei in compania unei persoane misterioase, la un restaurant din Capitala.