Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Ilfov a dispus miercuri eliberarea conditionata din inchisoare a fostului deputat Viorel Hrebenciuc, dupa ce acesta a executat la Penitenciarul Jilava doar 10 luni din pedeapsa de 3 ani inchisoare, primita in septembrie 2021 in dosarul Giga TV.

- Numarul de inmatriculare de culoare verde a fost eliberat de catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Alba. Acesta a fost ales special, intrucat exprima puterea bateriei vehiculului pur electric pe care va fi atașat. Incepand cu data de 27 iunie, vehiculele…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 155 alin. 1 Cod Penal, exceptie invocata de Adrian Mititelu in data de 20.05.2020 in dosarul in care „a fost condamnat total nelegal” la pedeapsa privativa de libertate de 3 ani pe care o executa in prezent,…

- Profesorul roman Marius Balo, eliberat din penitenciar dupa ce a executat 8 ani de inchisoare in China, anunta ca nu se poate intoarce deocamdata in tara.Acesta a mentionat ca este blocat in Shanghai, oras care se afla in lockdown complet din cauza pandemiei de COVID 19, informeaza Agerpres.roInformatia…

- Pedepsele aplicate in dosarul "Gala Buteldquo; au fost suspendate la finele anului decembrie 2018. Verdict final in dosarul cunoscut generic "Gala Buteldquo; Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au respins, ieri, 07 aprilie 2022, contestatia in anulare…