Tribunalul Ilfov a dispus miercuri eliberarea conditionata din inchisoare a fostului deputat Viorel Hrebenciuc, dupa ce acesta a executat la Penitenciarul Jilava doar 10 luni din pedeapsa de 3 ani inchisoare, primita in septembrie 2021 in dosarul Giga TV. Initial, Hrebenciuc primise o decizie nefavorabila la Judecatoria Sectorului 4, insa Tribunalul Ilfov a dispus eliberarea lui mai devreme din penitenciar. De mentionat ca cei doi judecatori din completul de la Tribunalul Ilfov au avut opinii divergente cu privire la cazul lui Hrebenciuc, astfel incat in complet a intrat un al treilea magistrat,…