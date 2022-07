Viorel Hrebenciuc, eliberat conditionat, la mai putin de un an de la condamnarea defintiva in dosarul Giga TV

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare boxer, Rudel Obreja, va fi elibat din inchisoare, au decis judecatorii de la Tribunalul Ilfov. Rudel Obreja executa o pedeapsa de 5 ani, fiind condamnat in Dosarul ”Gala Bute”. Conform informațiilor medicale, Rudel Obreja sufera de cancer pancreatic in stadiu avansat. Pe 7 iulie, Rudel Obreja…

- Fostul mare boxer, Rudel Obreja, va fi elibat din inchisoare, au decis judecatorii de la Tribunalul Ilfov. Rudel Obreja executa o pedeapsa de 5 ani fiind condamnat in Dosarul ”Gala Bute”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fostul deputat PSD, Viorel Hrebenciuc, va fi eliberat din inchisoare dupa ce a executat doar 10 luni dintr-o pedeapsa de trei ani primita in septembrie 2021, in dosarul Giga TV. Decizia a fost luata astazi, prin intermediul unui al treilea magistrat de la Tribunalul Ilfov, care a inclinat balanța in…

- Fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc va fi pus in libertate la mai putin de un an de la condamnarea la trei ani de detentie in dosarul Giga TV, ca urmare a deciziei luate miercuri de Tribunalul Ilfov, care este definitiva. Tribunalul a admis recursul lui Hrebenciuc la decizia instantei judecatoriei Sectorului…

- Viorel Hrebenciuc a fost eliberat, miercuri, din inchisoare, conform minutei instantei. Fostul lider PSD primise, in luna septembrie a anului trecut, o condamnare de trei ani cu executare in dosarul Giga TV, alaturi de fosta sefa CNA, Laura Georgescu.Minuta instanteiSolutia pe scurt: Cu majoritate:…

- Tribunalul Ilfov a dispus miercuri eliberarea conditionata din inchisoare a fostului deputat Viorel Hrebenciuc, dupa ce acesta a executat la Penitenciarul Jilava doar 10 luni din pedeapsa de 3 ani inchisoare, primita in septembrie 2021 in dosarul Giga TV.

- Viorel Hrebenciuc a fost eliberat din inchisoare astazi! Decizia a fost luata de magistrații de la Tribunalul Ilfov. Fostul lider PSD se va bucura de libertate mai devreme, asta pentru ca mai avea de stat doi ani in spatele gratiilor, mai ales pentru ca inițial a fost condamnat la trei ani de inchisoare…

- Fostul deputat social democrat Viorel Hrebenciuc va fi eliberat din Penitenciarul Jilava, in urma unei decizii luate miercuri de judecatorii Tribunalului Ilfov. Judecatorii au decis ca el poate fi eliberat condiționat, avand in vedere varsta inaintata a acestuia și comportamentul din inchisoare. Initial,…