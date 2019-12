Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa fosta șefa a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Laura Georgescu, condamnata la 4 ani și 4 luni de inchisoare, un alt fost membru al CNA a fost condamnat in dosarul licențierii frauduloase a televiziunii Giga TV.Narcisa Iorga a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu…

- Fosta șefa a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Laura Georgescu, a fost condamnata, marti, de Tribunalul Bucuresti, la patru ani și 4 luni inchisoare cu executare in dosarul Giga TV.Laura Georgescu, a primit cea mai mare pedeapsa, fiind acuzata de abuz in serviciu. Citește…

- Lovitura pentru Viorel Hrebenciuc, inainte de Craciun. Fostul deputat a fost condamnat, marti, de Tribunalul Bucuresti, la 3 ani inchisoare cu executare in dosarul Giga TV. In acelasi dosar, fosta sefa a Consiliului National al Audiovizualului Laura Georgescu a fost condamnata la 4 ani si 4 luni inchisoare…

- Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat, marti, de Tribunalul Bucuresti, la 3 ani inchisoare cu executare in dosarul Giga TV. In acelasi dosar, fosta sefa a Consiliului National al Audiovizualului Laura Georgescu a fost condamnata la 4 ani si 4 luni inchisoare cu executare. De asemenea, fostul…

- Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat, marti, de Tribunalul Bucuresti, la 3 ani inchisoare cu executare in dosarul Giga TV, noteaza Agerpres.In acelasi dosar, fosta sefa a Consiliului National al Audiovizualului Laura Georgescu a fost condamnata la 4 ani si 4 luni inchisoare cu executare.De…

- Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat, marti, de Tribunalul Bucuresti, la 3 ani inchisoare cu executare in dosarul Giga TV, informeaza agerpres.ro. In acelasi dosar, fosta sefa a Consiliului National al Audiovizualului Laura Georgescu a fost condamnata la 4 ani si 4 luni inchisoare cu…

- Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat, marti, de Tribunalul Bucuresti, la 3 ani inchisoare cu executare in dosarul Giga TV. In acelasi dosar, fosta sefa a Consiliului National al Audiovizualului Laura Georgescu a fost condamnata la 4 ani si 4 luni inchisoare cu executare. De asemenea, fostul…

- Tribunalul București l-a condamnat marți pe Bogdan Olteanu la 7 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care a fost acuzat ca a instrumentat numirea ilegala a lui Liviu Mihaiu in funcția de guvernator al Rezervației Delta Dunarii.