- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, in urma amanarii de pe 22 martie a.c., sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat joi, pentru 26 martie, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Magistrații Curții de Apel Pitești l-au condamnat luni, 26 februarie, pe Ionut Catalin Balan, cunoscut si ca teroristul Ibrahim, la trei ani de inchisoare cu executare, sentinta putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Ibrahim, in varsta de 40 de ani, care locuia in comuna argeseana…

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala. Astfel, procurorul a cerut o pedeapsa maxima cu executare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Magistratii Inaltei Curți de Casație și Justiție l-au condamnat pe fostul primar al Slatinei Darius Valcov, actual consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului, la 8 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva. Este vorba de dosarul in ...