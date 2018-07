Stiri pe aceeasi tema

- Liderii liberali discuta, luni, propunerea de excludere din partid a prim-vicepreșerdintelui PNL Sector 2, Viorel Catarama, potrivit unor surse liberale motivul invocat fiind criticile acestuia la adresa președintelui formațiunii, Ludovic Orban.Ce urmeaza, dupa revocarea din funcție a Laurei…

- Ludovic Orban cere excluderea din PNL a lui Viorel Catarama. Liderul liberal a facut propunerea in cadrul ședinței Biroului Executiv al PNL, care se desfașoara la Palatul Parlamentului. De asemenea, Ionel Bogdan, președintele filialei Maramureș este propus pentru sancționarea cu avertisment, in urma…

- Prim-vicepresedintelui PNL Sector 2, Viorel Catarama a declarat, vineri, ca iși va depune candidatura in cazul unui congres extraordinar in partid și ii reproșeaza actualului lider Ludovic Orban ca a luat mai multe masuri care au afectat in mod negativ partidul, informeaza Mediafax."In prezent,…

- Prim-vicepresedintele PNL Sector 2, Viorel Catarama, a declarat ca Ludovic Orban nu este o persoana credibila nici la nivelul Presedintiei, nu doar la nivelul altor partide de Opozitie, si ca acesta trebuie, pe cale statutara, sa fie inlaturat de la sefia PNL. „Traian Basescu, USR, Victor Ponta, UDMR,…

- Ludovic Orban ar putea fi dat jos din fruntea PNL! Totul pentru ca Guvernul PSD sa fie schimbat, iar in locul lui sa fie pusa o echipa din care sa faca parte PNL, USR, PMP și partidul lui Victor Ponta, alaturi de UDMR și minoritați.Viorel Catarama, vicepreședinte al PNL Sector 2, a spus, joi…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, referitor la anuntul prim-vicepresedintelui PNL Sector 2, Viorel Catarama, care a spus ca nu va participa la mitingul de marti seara din Piata Victoriei, ca este "treaba lui daca nu a vrut sa vina".

- Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL Sector 2, cere demisia liderului formatiunii, Ludovic Orban, acuzandu-l ca a dus partidul intr-o situatie limita. Cererea vine in contextul in care s-a vehiculat ca Tudor Chirila ar putea fi o varianta de candidat pentru liberali la Primaria Capitalei, iar…